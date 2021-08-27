Сентябрь в Псковской области ожидается теплее климатической нормы. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, среднемесячная температура воздуха в первый осенний месяц будет на 1-3 градуса выше.

Большую часть месяца погода будет формироваться под влиянием восточных, юго-восточных и южных периферий циклонов. Они приведут к переменной облачности и частым осадкам. Так, месячная сумма осадков ожидается 80-120% от нормы.

Период с преобладанием антициклонического характера погодных условий будет непродолжительным. По данным синоптиков, он наиболее вероятен в начале месяца.

Дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах от 14 до 19 градусов тепла, с повышением до 20…25 градусов в отдельные дни первой и второй декад. Отдельные дни третьей декады будут немного прохладнее – от 10 до 15 градусов.

Преобладающие ночные температуры воздуха ожидаются в пределах от 7 до 12 градусов тепла, с понижением до 1…6 градусов в отдельные дни каждой из трех декад. При прояснениях на почве и в воздухе возможны заморозки до -3…0 градусов мороза.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. Однако, в течение месяца возможны грозы с порывами ветра 15-18 м/сек.