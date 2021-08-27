Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Жительница Дно убила знакомого за сдачу из магазина

27 августа 2021 года, 09:58

Жительница Дно обвиняется в убийстве знакомого, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Тело мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки было обнаружено в одном из домов в Дно 5 августа. По версии следствия, хозяйка дома употребляла с потерпевшим спиртные напитки и усомнившись, что он вернул ей сдачу из магазина, дважды ударила его ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области ослабят ограничения при проведении спортивных мероприятий
Запрет на банкеты в кафе отменят в Псковской области с 1 сентября
Преступления нацистов на территории Псковской области в годы войны признаны геноцидом
В Псковской области скорректируют требования к постояльцам отелей
Родители первоклассников и выпускников в Псковской области смогут присутствовать на линейках 1 сентября
Вход в неизвестную каменную постройку обнаружили археологи на территории Снетогорского монастыря в Пскове
В Псковской области началось шестое заседание по делу об установлении фактов геноцида
Вылет самолёта из Калининграда в Псков задерживается на пять часов
Сентябрь в Псковской области ожидается теплее климатической нормы

Комментарии

Авторизация
No comments
Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней

Происшествия / ЧП
14 июля 22:48

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней
На карантине: в трёх районах Псковской области выявлена африканская чума свиней

Происшествия / ЧП
9 июля 10:13

На карантине: в трёх районах Псковской области выявлена африканская чума свиней