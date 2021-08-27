Жительница Дно убила знакомого за сдачу из магазина

Жительница Дно обвиняется в убийстве знакомого, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Тело мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки было обнаружено в одном из домов в Дно 5 августа. По версии следствия, хозяйка дома употребляла с потерпевшим спиртные напитки и усомнившись, что он вернул ей сдачу из магазина, дважды ударила его ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.