Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 27 августа

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 27 августа, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

В большинстве районов синоптики прогнозируют кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. Ветер будет восточных направлений умеренный. Температура днем составит от 18 до 23 градусов тепла, ночью – от 10 до 15 градусов.

Днем в Пскове пройдут кратковременные дожди, ночью – без осадков. Максимальная температура здесь достигнет 18-20 градусов тепла, минимальная – 13-15 градусов.

Великие Луки ждут и кратковременные дожди, и грозы. Температура днем – от 21 до 23 градусов тепла, ночью – от 12 до 14 градусов.