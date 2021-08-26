Карантин по бешенству введен в Великих Луках

В Великих Луках установлен карантин по бешенству, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на региональный комитет по ветеринарии.

В черте города было найдено тело дикого лисенка. Труп животного забрали специалисты ветеринарной службы и направили его в лабораторию. Исследование дали положительный результат.

На территории города утверждён план мероприятий. В частности, для снятия ограничений все домашние животные должны быть привиты от бешенства. Комплекс прививочных мероприятий будет организован совместно с муниципалитетом.