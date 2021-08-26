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Общество

Псковичи за полезные дела могут получить призы и подарки

26 августа 2021 года, 16:26

В России новый образовательный проект «Другое дело» от всероссийского общества «Знание». За выполненные задания пользователь получает бонусы, которые потом можно обменять на призы и подарки.

«Другое дело» предоставляет возможность участвовать в общественно полезных и развивающих инициативах. Баллы можно получить за участие и достижения в проектах и конкурсах платформы «Россия - страна возможностей», за волонтерскую, благотворительную и другую общественно полезную деятельность, а также за успехи в области образования и саморазвития. Баллы можно обменять на промокоды, гаджеты, обучающие курсы, подписки на мультимедийные сервисы, проходы за кулисы театра или концерта, экскурсии и другие призы, сообщает ТАСС.

Присоединиться к «Другому делу» может любой гражданин России на сайте drugoedelo.ru и добавить мини-приложение в социальной сети ВКонтакте.

К проекту уже присоединились более 50 партнеров - крупных компаний, некоммерческих организаций, государственных структур, которые публикуют задания и предоставляют призы самым активным участникам.

Председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова отметила, что проект – отличный шанс проявить себя.

«Помогать обществу, быть волонтёром или развиваться в любимом направлении – важно. Но когда за это ты можешь получить призы или бонусы — это ещё и приятно! Уверена, что современная активная молодёжь с удовольствием примет участие в проекте. «Другое дело» - отличный шанс проявить себя, когда за задания, которые просто и интересно выполнять ты можешь исполнить свою мечту. Например, встретиться с любимым артистом или пройти стажировку в крупной компании. Лично я уже изучила платформу и советую всем присоединиться», - добавила Юлия Лысова.

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