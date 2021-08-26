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Культура / Наследие

Башню Верхних решеток Печерского монастыря музеефицируют

26 августа 2021 года, 16:12

Башню Верхних решеток Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря планируют музеефицировать после реконструкции. Об этом на конференции «Музейные маршруты России» 26 августа рассказал древлехранитель обители Антоний Воеводин, передает корреспондент «Псковской правды».

Отметим, что башня Верхних решеток — самая высокая в крепости Печерского монастыря: около 25 метров. Она находится на дне оврага и в средние века была снабжена пропускными металлическими решетками, через которые на территорию обители втекал ручей Каменец.

Башню Верхних решеток Печерского монастыря музеефицируют

Фото с сайта wikimedia.org
Отец Антоний рассказал, что после реконструкции башни на ее четырех ярусах планируется разместить экспозицию, экспонаты для которой возьмут из хранилищ монастыря.

Он добавил, что ныне существующий монастырский музей также будет реконструирован. Уже разработана соответствующая проектно-сметная документация, к работам приступят в этом году.

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