Башню Верхних решеток Печерского монастыря музеефицируют

Башню Верхних решеток Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря планируют музеефицировать после реконструкции. Об этом на конференции «Музейные маршруты России» 26 августа рассказал древлехранитель обители Антоний Воеводин, передает корреспондент «Псковской правды».

Отметим, что башня Верхних решеток — самая высокая в крепости Печерского монастыря: около 25 метров. Она находится на дне оврага и в средние века была снабжена пропускными металлическими решетками, через которые на территорию обители втекал ручей Каменец.