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Происшествия

Более 4,5 тысяч контрафактных зонтов из Белоруссии изъяли псковские таможенники

26 августа 2021 года, 15:52

Псковские таможенники пресекли ввоз 4 тыс. 680 контрафактных зонтов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Грузовой автомобиль, перевозивший нелегальные товары, следовал из Белоруссии в Санкт-Петербург. В ходе досмотра таможенники выявили партию складных зонтов с обозначением, похожим на товарный знак «Burberry Limited».

Более 4,5 тысяч контрафактных зонтов из Белоруссии изъяли псковские таможенники

«На запрос таможни представители правообладателя товарного знака «Burberry Limited» сообщили, что данный товар имеет признаки контрафактности, - рассказала заместитель начальника Псковской таможни – начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Юлия Тулумбасова. – В представленных образцах низкое качество нанесения товарных знаков, отсутствуют надлежащая упаковка, этикетки и ярлыки, а также используется маркировка, отличная от используемой правообладателями».

По факту незаконного использования чужого товарного знака или сходных с ними обозначений возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ. Эта санкция предусматривает штраф от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией товаров.

Более 4,5 тысяч контрафактных зонтов из Белоруссии изъяли псковские таможенники

Более 4,5 тысяч контрафактных зонтов из Белоруссии изъяли псковские таможенники

В этом же контейнере специалисты обнаружили и другие контрафактные зонты под видом известных брендов. В частности, на территорию Псковской области пытались ввести три тысячи разноцветных детских зонтиков с рисунками животных из «Щенячьего патруля» и надписью «Best Pups Ever» - объектами авторского права компании Спин Мастер Лтд (Spin Master Ltd). 

Представители правообладателя подтвердили, что зонты имеют признаки контрафактности. По факту нарушения авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статье 7.12 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров. 

Общий размер ущерба, по оценке правообладателей, превышает 35 млн рублей. Все контрафактные зонты псковские томоженники изъяли.

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