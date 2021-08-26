Более 4,5 тысяч контрафактных зонтов из Белоруссии изъяли псковские таможенники

Грузовой автомобиль, перевозивший нелегальные товары, следовал из Белоруссии в Санкт-Петербург. В ходе досмотра таможенники выявили партию складных зонтов с обозначением, похожим на товарный знак «Burberry Limited».

«На запрос таможни представители правообладателя товарного знака «Burberry Limited» сообщили, что данный товар имеет признаки контрафактности, - рассказала заместитель начальника Псковской таможни – начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Юлия Тулумбасова. – В представленных образцах низкое качество нанесения товарных знаков, отсутствуют надлежащая упаковка, этикетки и ярлыки, а также используется маркировка, отличная от используемой правообладателями».

По факту незаконного использования чужого товарного знака или сходных с ними обозначений возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ. Эта санкция предусматривает штраф от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией товаров.