Более 4,5 тысяч контрафактных зонтов из Белоруссии изъяли псковские таможенники

В этом же контейнере специалисты обнаружили и другие контрафактные зонты под видом известных брендов. В частности, на территорию Псковской области пытались ввести три тысячи разноцветных детских зонтиков с рисунками животных из «Щенячьего патруля» и надписью «Best Pups Ever» - объектами авторского права компании Спин Мастер Лтд (Spin Master Ltd).
Представители правообладателя подтвердили, что зонты имеют признаки контрафактности. По факту нарушения авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статье 7.12 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров.
Общий размер ущерба, по оценке правообладателей, превышает 35 млн рублей. Все контрафактные зонты псковские томоженники изъяли.