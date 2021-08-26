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Культура / Событие

Электронный орган появился в псковском колледже искусств

26 августа 2021 года, 13:24

Электронный орган появился в Псковском областном колледже искусств, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального комитета по культуре.

Электронный орган появился в псковском колледже искусств

Фото пресс-службы регионального комитета по культуре

«Значение этого события для Псковской области в целом и колледжа искусств, в частности, трудно переоценить», - отметили в профильном комитете и добавили, что появление такого редкого музыкального инструмента позволит развивать гастрольно-концертную жизнь в регионе.

Кроме того, электронный орган призван расширить музыкальный кругозор псковичей: и простых любителей музыки, и профессионалов, среди которых преподаватели и студенты колледжа, учителя и учащиеся детских школ искусств.

Инициаторами появление инструмента были заведующий кафедрой органа Санкт-Петербургской государственной консерватории, профессор Даниэль Зарецкий, а также органисты, лауреаты премии Администрации Псковской области за лучшие произведения культуры и искусства, лауреаты премии «Признание», руководители благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах» Денис Маханьков и Дина Ихина.

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