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Общество

Михаил Ведерников поручил начать техническое перевооружение псковского аэропорта в этом году

26 августа 2021 года, 12:57

Усиление антитеррористической защищенности международного аэропорта Пскова «Княгиня Ольга» обсудили в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поручил начать техническое перевооружение псковского аэропорта в этом году

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Количество пассажиров увеличивается серьезными темпами, заметил губернатор Михаил Ведерников и поручил профильным специалистам активизировать работу по техническому перевооружению аэропортового комплекса и обеспечению надежного периметрового ограждения объекта.

Глава региона добавил, что работу необходимо начать в этом году. 

Участники заседания также обсудили обеспечение безопасности учебных учреждений Псковской области и профилактическую работу с лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях Псковской области. 

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