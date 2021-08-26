Михаил Ведерников поручил начать техническое перевооружение псковского аэропорта в этом году

Усиление антитеррористической защищенности международного аэропорта Пскова «Княгиня Ольга» обсудили в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Количество пассажиров увеличивается серьезными темпами, заметил губернатор Михаил Ведерников и поручил профильным специалистам активизировать работу по техническому перевооружению аэропортового комплекса и обеспечению надежного периметрового ограждения объекта.
Глава региона добавил, что работу необходимо начать в этом году.
Участники заседания также обсудили обеспечение безопасности учебных учреждений Псковской области и профилактическую работу с лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях Псковской области.