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Общество

Около 15 млн рублей направлено на обеспечение безопасности в псковских школах

26 августа 2021 года, 12:54

На обеспечение комплексной безопасности 174 учебных учреждений Псковской области было потрачено около 15 млн рублей, на антитеррористическую защищенность организаций – 6 млн рублей из областного бюджета. Об этом стало известно в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Около 15 млн рублей направлено на обеспечение безопасности в псковских школах

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков отметил, что все образовательные учреждения региона прошли приемочные комиссии и получили паспорта безопасности. В учреждениях обеспечены пропускной и внутриобъектовый режимы, оборудована системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации.

Андрей Ермаков также сообщил, что к новому учебному году было отремонтировано 314 образовательных организаций региона. На эти цели направлено более 60 млн рублей.

Около 15 млн рублей направлено на обеспечение безопасности в псковских школах

Фото пресс-службы администрации Псковской области

О проведенных проверках образовательных организаций в преддверии нового учебного года доложили руководители территориальных подразделений Росгвардии, УМВД и МЧС России. Особое внимание они уделили готовности сил и средств к обеспечению безопасности на торжественных мероприятий в День знаний, в период подготовки и проведения Единого дня голосования — 17, 18 и 19 сентября.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил руководителю комитета по образованию Андрею Ермакову принять меры, чтобы максимально развести потоки обучающихся с членами УИК и избирателями, исходя из особенностей и планировки каждого участка. Кроме того, Михаил Ведерников призвал обратить повышенное внимание на вакцинацию специалистов, которые будут работать на избирательных участках.

В целом, руководители областных подразделений МЧС, МВД и Росгвардии отметили, что вопрос по обеспечению безопасности проработан, личный состав готов к выполнению поставленных задач.

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