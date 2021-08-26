Около 15 млн рублей направлено на обеспечение безопасности в псковских школах

На обеспечение комплексной безопасности 174 учебных учреждений Псковской области было потрачено около 15 млн рублей, на антитеррористическую защищенность организаций – 6 млн рублей из областного бюджета. Об этом стало известно в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков отметил, что все образовательные учреждения региона прошли приемочные комиссии и получили паспорта безопасности. В учреждениях обеспечены пропускной и внутриобъектовый режимы, оборудована системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации. Андрей Ермаков также сообщил, что к новому учебному году было отремонтировано 314 образовательных организаций региона. На эти цели направлено более 60 млн рублей.