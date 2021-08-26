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Общество / Здоровье

95 случаев СOVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки

26 августа 2021 года, 10:46

95 случаев СOVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки 25 августа, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Наконец-то в статистике начали появляться двузначные цифры в строке заболеваемости. Тем не менее, в начале осени снижение может снова смениться ростом», - подчеркнул глава региона.

95 случаев СOVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки

28 случаев коронавируса, по его словам, диагностировали в Пскове (всего 16 тыс. 368), 26 – в Псковском районе (всего 3 тыс. 805), 10 – в Великих Луках (всего 7 тыс. 554). По семь человек заразились в Опочецком (всего 1 тыс. 213) и Великолукском (всего 1 тыс. 111) районах. Шесть ковидбольных выявили в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 218). По два инфицированных добавилось в Островском (всего 2 тыс. 158) и Стругокрасненском (всего 550) районах, по одному - в Печорском (всего 830), Новоржевском (всего 656), Пушкиногорском (всего 569), Бежаницком (всего 488), Куньинском (всего 438), Дновском (всего 372) и Локнянском (всего 328) районах.

Всего с начала пандемии подтвердилось 46 тыс. 519 случаев заражения. Выздоровели от коронавируса уже 39 тыс. 892 человека, в том числе 203 – за минувшие сутки. Умерли от этого заболевания 660 псковичей.

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