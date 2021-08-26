Елена Киселык покинула пост зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области

Елена Киселык покинула пост заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на профильный комитет.

Елена Киселык занимала должность заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области с 1 октября 2020 года. В профильный комитет она попала с 2019 года.

До этого Елена Киселык 11 лет проработала в Псковской городской поликлинике на различных должностях: от участкового врача-терапевта до заместителя главврача.