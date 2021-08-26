Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Елена Киселык покинула пост зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области

26 августа 2021 года, 10:33

Елена Киселык покинула пост заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на профильный комитет. 

Зампредседателя профильного комитета уволилась по собственному желанию.

Елена Киселык покинула пост зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области

Елена Киселык занимала должность заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области с 1 октября 2020 года. В профильный комитет она попала с 2019 года.

До этого Елена Киселык 11 лет проработала в Псковской городской поликлинике на различных должностях: от участкового врача-терапевта до заместителя главврача.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области ослабят ограничения при проведении спортивных мероприятий
Запрет на банкеты в кафе отменят в Псковской области с 1 сентября
Преступления нацистов на территории Псковской области в годы войны признаны геноцидом
В Псковской области скорректируют требования к постояльцам отелей
Родители первоклассников и выпускников в Псковской области смогут присутствовать на линейках 1 сентября
Вход в неизвестную каменную постройку обнаружили археологи на территории Снетогорского монастыря в Пскове
В Псковской области началось шестое заседание по делу об установлении фактов геноцида
Вылет самолёта из Калининграда в Псков задерживается на пять часов
Сентябрь в Псковской области ожидается теплее климатической нормы

Комментарии

Авторизация
No comments
На своих двоих

Общество / Здоровье
24 августа 21:48

На своих двоих

О чем говорит внезапная хромота?
Дорога на кладбище

Общество
19 августа 10:48

Дорога на кладбище

Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников

Тревожные симптомы

Общество / Здоровье
18 августа 10:41

Тревожные симптомы

С чем могут быть связаны тошнота и кровотечения?