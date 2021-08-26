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Общество / Здоровье

Ещё почти восемь тысяч доз вакцины от коронавируса прибыло в Псковскую область

26 августа 2021 года, 09:51

Ещё 7 тыс. 800 доз вакцины от коронавируса прибыло в Псковскую область 25 августа. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, в регион доставили «Спутник V». 

«Не теряйте драгоценное время, вакцинируйтесь. Осень будет непростая», - добавил глава региона.

Ещё почти восемь тысяч доз вакцины от коронавируса прибыло в Псковскую область

За минувшие сутки, 25 августа, от COVID-19 привился 3 тыс. 731 житель Псковской области: 1 тыс. 346 человек получили первый компонент вакцины и 2 тыс. 385 – второй.

Всего с начала вакцинации первую прививку сделали 169 тыс. 208 человек, вторую -143 тыс. 95. Ревакцинировано уже 440 псковичей, в том числе 2 – за прошедшие сутки.

В настоящий момент запасы поступившей вакцины израсходованы в Псковской области на 82,1%. 

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