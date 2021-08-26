26 августа кратковременные дожди пройдут в большинстве районов Псковской области

26 августа в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Кратковременные дожди пройдут днем местами и ночью - в большинстве районов. Ветер будет восточных направлений умеренный. Максимальная температура составит от 16 до 21 градуса тепла, минимальная – от 9 до 14 градусов.

В Пскове синоптики также прогнозируют кратковременные дожди. Воздух здесь прогреется до 17-19 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 11-13 градусов.

От 19 до 21 градуса тепла днем, от 12 до 14 – ночью и кратковременные дожди ожидаются в Великих Луках.