Почти 700 млн рублей задолжали «Газпрому» 17 крупнейших потребителей газа Псковской области

686 миллионов 298 тысяч 318,94 рублей составляет сумма дебиторской задолженности 17 крупнейших потребителей природного газа в Псковской области перед ООО «Газпром Межрегионгаз Псков» по состоянию на 1 августа 2021 года. При этом сумма просроченной задолженности составляет 644 миллионов 60 тысяч 134,89 рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе компании.

Большая часть задолженности - 341 миллион 189 тысяч 446,39 рублей — приходится на долю муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети». На втором месте с задолженностью 90 миллионов 361 тысяча 537,91 рублей стоит муниципальное предприятие ЖКХ Островского района.