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Транспорт / Инфраструктура

Завершился ремонт улицы Алтаева в Пскове

25 августа 2021 года, 20:28

В Пскове завершился ремонт ещё одного объекта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – улицы Алтаева. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города, окончательная приемка выполненных работ состоялась 25 августа.

Завершился ремонт улицы Алтаева в Пскове

Фото пресс-службы администрации города

Ремонтом улицы Алтаева занималась подрядная организация «Дорожный отряд». 

Согласно контракту с Управлением городского хозяйства администрации Пскова, рабочие уложили два слоя нового асфальтобетонного покрытия, заменили бортовой камень, обустроили пешеходные зоны, установили новые люки и «лежачий полицейский», нанесли разметку термопластиком со светоотражающими элементами. 

Вместо пешеходного ограждения было высажено 160 кустов многолетнего кизильника, подчеркнули в администрации города.

Завершился ремонт улицы Алтаева в Пскове

Фото пресс-службы администрации города

Улица Алтаева расположена на Запсковье. Она соединяет улицы Текстильную, Новоселов и Инженерную, а также ведет к отделению Псковской детской городской поликлиники и школе №22. Протяженность участка - 565 метров.

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