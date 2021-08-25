Завершился ремонт улицы Алтаева в Пскове

В Пскове завершился ремонт ещё одного объекта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – улицы Алтаева. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города, окончательная приемка выполненных работ состоялась 25 августа.
Фото пресс-службы администрации города
Ремонтом улицы Алтаева занималась подрядная организация «Дорожный отряд».
Согласно контракту с Управлением городского хозяйства администрации Пскова, рабочие уложили два слоя нового асфальтобетонного покрытия, заменили бортовой камень, обустроили пешеходные зоны, установили новые люки и «лежачий полицейский», нанесли разметку термопластиком со светоотражающими элементами.
Вместо пешеходного ограждения было высажено 160 кустов многолетнего кизильника, подчеркнули в администрации города.�
Фото пресс-службы администрации города
Улица Алтаева расположена на Запсковье. Она соединяет улицы Текстильную, Новоселов и Инженерную, а также ведет к отделению Псковской детской городской поликлиники и школе №22. Протяженность участка - 565 метров.