Известные псковичи поделились воспоминаниями о школьных годах

«Ненавистные предметы – химия, физика и геометрия. По химии у меня было рекордное количество двоек подряд – три штуки. Каждый день мне ставили по двойке», - рассказала руководитель отдела специальных проектов Псковской Театрально-концертной дирекции Татьяна Мартынова.

Ненависть к химии у Татьяны Мартыновой была на столько сильной, что она принципиально не открывала учебник. А вот математику, алгебру, английский язык и иногда литературу спикер любила.