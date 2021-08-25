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Общество

Известные псковичи поделились воспоминаниями о школьных годах

25 августа 2021 года, 18:33

Известные псковичи, гости медиацентра Псковского агентства информации поделились воспоминаниями о школьных годах, одноклассниках и учителях.

Известные псковичи поделились воспоминаниями о школьных годах

Известные псковичи поделились воспоминаниями о школьных годах

Известные псковичи поделились воспоминаниями о школьных годах

Известные псковичи поделились воспоминаниями о школьных годах

«Ненавистные предметы – химия, физика и геометрия. По химии у меня было рекордное количество двоек подряд – три штуки. Каждый день мне ставили по двойке», - рассказала руководитель отдела специальных проектов Псковской Театрально-концертной дирекции Татьяна Мартынова.

Ненависть к химии у Татьяны Мартыновой была на столько сильной, что она принципиально не открывала учебник. А вот математику, алгебру, английский язык и иногда литературу спикер любила. 

Известные псковичи поделились воспоминаниями о школьных годах

Свои школьные секреты также раскрыли начальник поисково-спасательного отряда Пскова аварийно-спасательной службы Псковской области Владимир Якубов, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, директор Псковского противопожарного лесного центра Олег Черней, руководитель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов и многие другие.

Подбробнее в статье «Школьные флэшбеки: псковские випы вспомнили любимых учителей и нелюбимые предметы» на сайте Псковского агентства информации. 

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