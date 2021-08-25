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Общество / Образование

113 псковских школ получат современное компьютерное оборудование до конца года

25 августа 2021 года, 17:49

113 школ Псковской области получат современное компьютерное оборудование до конца текущего года. Речь об этом шла в ходе августовского педсовета 25 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

113 псковских школ получат современное компьютерное оборудование до конца года

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что модернизация системы образования региона предусматривает и обновление материальной базы учреждений, и внедрение новых программ, и реализацию новых образовательных стандартов.

«В рамках реализации программы «Цифровая экономика» к октябрю 2021 года все сельские школы области будут обеспечены высокоскоростным доступом к сети Интернет», — рассказал глава региона.

В 79 школах, расположенных в малых городах и сельской местности, появились «Точки роста» — центры естественнонаучной и технологической направленности. А в Пскове и Великих Луках действуют два технопарка «Кванториум». 

«В сентябре в этих же городах начнут работу два центра «IT-куб», где порядка 400 ребят будут обучаться по направлениям программирования и информационных технологий», — заметил губернатор.

113 псковских школ получат современное компьютерное оборудование до конца года

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Работа по развитию системы образования региона проходит совместно с педагогическим сообществом, подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что доступность дошкольного образования для детей как от 3-х до 7-ми лет и раннего возраста до 3-х лет обеспечена в регионе на 100%.

«В прошлом году завершено строительство шести детских садов. Это позволило создать 910 мест. В 2021 году в Пскове начал работу детский сад на ул. Алехина, а к концу года будет достроен и введен в эксплуатацию детский сад на ул. Коммунальной. В общей сложности это 390 мест», — подчеркнул он.

Кроме того, решается вопрос двухсменного режима обучения. В частности, в регионе было создано более 3 тысяч новых мест, возведено три общеобразовательных учреждения в Пскове, Великих Луках и Дно, реконструирована школа в Великих Луках.

«Строится школа на 800 мест в Великих Луках и на 825 мест в Пскове. До 2024 еще по школе построим в Пскове, Гдове и Себеже», — добавил губернатор.

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