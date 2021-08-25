Какую вакцину от коронавируса выбрать, рассказала Анастасия Повторейко

«Есть у нас небольшая категория сотрудников, которые сделали «ГамКовиВак», и я в этой категории. Вы знаете, как это было? Пришел мой эпидемиолог и говорит: Анастасия Викторовна, данных нет, на сегодняшний день самая неапробированная вакцина, будете в группе испытательной? В шутку, на уровне нашего учреждения. Я говорю: если только вместе с вами», - поделилась главный врач.

По ее словам, вакцину «ГамКовиВак» в псковской «инфекционке» сделали всего 10 добровольцев. Другие предпочли более проверенный препарат - «Спутник V».

«Например, главный инфекционист Псковской области, мой заместитель, сказал: нет-нет-нет, я только проверенной буду, «Спутник V», только она имеет доказательную базу значимую, только ее буду ставить», - заметила Анастасия Повторейко.

Медик подчеркнула, что в настоящий момент это самая апробированная вакцина: по ней собрали самое большое количество данных, в том числе по побочным действиям и осложнениям.