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Общество

Михаил Ведерников наградил лучших педагогов Псковской области

25 августа 2021 года, 15:48

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил лучшим педагогам региона награды Министерства просвещения РФ. Награждение состоялось в рамках традиционного августовского педагогического совета 25 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников наградил лучших педагогов Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона отметил, что одной из приоритетных стратегических задач области является формирование конкурентоспособной, современной системы образования, а также обеспечение учреждений профессиональными кадрами.

«Мы работаем честно, открыто, эффективно, поэтому я уверен, что мы добьемся высоких результатов. Благодарю за самоотверженный труд, самоотдачу, конструктивное участие в решении насущных задач», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников наградил лучших педагогов Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В ходе регионального педсовета были награждены 19 специалистов. Так, нагрудные знаки «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» получили представители образовательных и дошкольных учреждений Пскова, Великих Лук, Куньинского, Бежаницкого, Красногородского, Пыталовского, Псковского, Островского, Палкинского, Себежского, Локнянского районов.

Почетные грамоты Министерства просвещения РФ Михаил Ведерников вручил специалистам из Дновского, Новоржевского, Струго-Красненского, Дедовичского, Великолукского районов.

Михаил Ведерников наградил лучших педагогов Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

С обращением в адрес педагогического сообщества обратился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он поблагодарил губернатора за внимание к системе образования и проинформировал о разработке масштабной программы капитального ремонта школ в регионах.

Спикер регионального парламента также вручил ряду педагогов благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

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