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Общество / Здоровье

Анастасия Повторейко: Температура после вакцинации от коронавируса – это нормальное явление

25 августа 2021 года, 15:22

Температура после вакцинации от коронавируса, как и ее отсутствие — это одинаково нормальные явления, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live.

Анастасия Повторейко: Температура после вакцинации от коронавируса – это нормальное явление

Главврач отметила, что более 70% сотрудников в медучреждении уже привились от коронавируса. Поствакцинальная реакция была не у всех, однако к ней нужно быть готовым. 

«У меня вакцинировано более 70% сотрудников. И действительно, молодым сотрудникам я вынуждена была предоставлять дни после вакцинации для компенсирования, потому что бурные гипертермические реакции, вплоть до лихорадки, до 39, в течение одного-двух дней, с последующей полной нормализацией самочувствия, состояния, с выходом на работу», - поделилась Анастасия Повторейко.

Если температура держится более пяти дней и сбивается с трудом, следует обратиться за помощью, добавила медик.

По поводу отсутствия реакции на вакцину псковичи также обращаются: боятся, что иммунитет не выработается. «Мы слишком мало знаем о иммунном статусе здорового человека. И мы все по-разному реагируем на любое вмешательство в иммунную систему. В том числе и банальные вакцины, от гриппа в том числе. Совершенно индивидуально! Но при этом, конечно же, иммунная система отвечает, иного быть не может», - заверила Анастасия Повторейко.

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