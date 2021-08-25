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Экономика / ЖКХ

С 1 сентября псковичи смогут получать электронные квитанции на оплату услуг по обращению с ТКО

25 августа 2021 года, 15:14

Псковский филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») с 1 сентября 2021 года предлагает получение электронных квитанций на оплату услуг по обращению с ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Квитанцию можно получать на адрес электронной почты. Для этого нужно заполнить форму заявления с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес регионального оператора ТКО на почту ro_pskov@mehuborka.ru, либо в адрес ЕРЦ АО «ПКС» на info@pkspskov.ru.

Квитанции в электронном виде приходят раньше, чем бумажный счет в почтовый ящик. Кроме того, электронная квитанция никуда не пропадет и видеть её сможет только собственник помещения. В любой момент квитанцию можно скачать и распечатать для предоставления в органы соцзащиты.

Такой вид квитанции дает удаленный доступ к счету в любой точке мира. Можно проверить получение квитанции и оплатить, находясь в длительной командировке или отпуске.

Помимо этого, можно оплачивать счета своих близких, поскольку квитанция приходит на адрес почты, указанной в заявлении. Кассовый чек после оплаты также будет приходить на электронную почту. Отметим, что данная услуга пока недоступна для жителей Великих Лук и Великолукского района, поскольку у них другой расчетный центр.

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