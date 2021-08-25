Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество

Псковские школы проведут праздничные линейки только для первоклассников и выпускников

25 августа 2021 года, 13:34

1 сентября школы Псковской области проведут праздничные линейки только для первоклассников и выпускников. Речь об этом шла на педагогическом совете Псковской области 25 августа, пишет Псковское агентство информации.

Псковские школы проведут праздничные линейки только для первоклассников и выпускников

Согласно рекомендациям главного санитарного врача региона Александра Нестерука, школы проведут мероприятия на открытом воздухе. Родителям учеников разрешено присутствовать на празднике. Однако, они обязаны быть в масках и соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга и от детей.

Для учащихся со 2 по 10-й класс торжественных мероприятий не предусмотрено.

«Учебный год в школах региона должен начаться с обязательной уборки и тщательной дезинфекции всех помещений, включая туалеты, дверные ручки и так далее. Обязательно следует производить кварцевание воздуха. В школе должен быть введён строгий запрет на массовые мероприятия, после каждого урока необходимо обрабатывать помещение, а школьники должны находиться в одном месте, не перемещаясь в течение дня из класса в класс», - добавил Александр Нестерук.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области ослабят ограничения при проведении спортивных мероприятий
Запрет на банкеты в кафе отменят в Псковской области с 1 сентября
Преступления нацистов на территории Псковской области в годы войны признаны геноцидом
В Псковской области скорректируют требования к постояльцам отелей
Родители первоклассников и выпускников в Псковской области смогут присутствовать на линейках 1 сентября
Вход в неизвестную каменную постройку обнаружили археологи на территории Снетогорского монастыря в Пскове
В Псковской области началось шестое заседание по делу об установлении фактов геноцида
Вылет самолёта из Калининграда в Псков задерживается на пять часов
Сентябрь в Псковской области ожидается теплее климатической нормы

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
20:43 26.08.2021

В Москве разрешили учителям без масок в школе.А наши псковские учителя будут помечены-привит или непривит., в маске и без маски. Стыдоба какая за руководство!

На своих двоих

Общество / Здоровье
24 августа 21:48

На своих двоих

О чем говорит внезапная хромота?
Дорога на кладбище

Общество
19 августа 10:48

Дорога на кладбище

Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников

Тревожные симптомы

Общество / Здоровье
18 августа 10:41

Тревожные симптомы

С чем могут быть связаны тошнота и кровотечения?