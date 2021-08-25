Псковские школы проведут праздничные линейки только для первоклассников и выпускников

1 сентября школы Псковской области проведут праздничные линейки только для первоклассников и выпускников. Речь об этом шла на педагогическом совете Псковской области 25 августа, пишет Псковское агентство информации.

Согласно рекомендациям главного санитарного врача региона Александра Нестерука, школы проведут мероприятия на открытом воздухе. Родителям учеников разрешено присутствовать на празднике. Однако, они обязаны быть в масках и соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга и от детей.

Для учащихся со 2 по 10-й класс торжественных мероприятий не предусмотрено.

«Учебный год в школах региона должен начаться с обязательной уборки и тщательной дезинфекции всех помещений, включая туалеты, дверные ручки и так далее. Обязательно следует производить кварцевание воздуха. В школе должен быть введён строгий запрет на массовые мероприятия, после каждого урока необходимо обрабатывать помещение, а школьники должны находиться в одном месте, не перемещаясь в течение дня из класса в класс», - добавил Александр Нестерук.