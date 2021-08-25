Анастасия Повторейко: Вакцинироваться от коронавируса необходимо как можно быстрее

«Вакцинироваться от ковида нужно обязательно. И насколько возможно быстрее. Счет идет на дни, абсолютно точно. Мы не можем гарантировать, что в этом году не появится грипп. В прошлом году мы четко фиксировали, что его нет. В этом году я готовлюсь к тому, что будем обследовать своих пациентов массово на вирусологию», - подчеркнула главный врач.

По ее словам, возможности лаборатории активно расширяются. В частности, специалисты начали проводить обследования на аденовирусы, РС-вирусы, ротавирус и так далее.

«Наша ПЦР-лаборатория готовится к детальным исследованиям, и плюс мы готовимся к гриппу. Исключить на 100 процентов, что сезонность не сыграет с нами злую шутку, никто не сможет», - заметила Анастасия Повторейко.