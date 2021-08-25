Анастасия Повторейко: Вакцинироваться от коронавируса необходимо как можно быстрее

Необходимо как можно быстрее вакцинироваться от коронавируса, заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live.
Необходимо как можно быстрее вакцинироваться от коронавируса, заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live.
«Вакцинироваться от ковида нужно обязательно. И насколько возможно быстрее. Счет идет на дни, абсолютно точно. Мы не можем гарантировать, что в этом году не появится грипп. В прошлом году мы четко фиксировали, что его нет. В этом году я готовлюсь к тому, что будем обследовать своих пациентов массово на вирусологию», - подчеркнула главный врач.
По ее словам, возможности лаборатории активно расширяются. В частности, специалисты начали проводить обследования на аденовирусы, РС-вирусы, ротавирус и так далее.
«Наша ПЦР-лаборатория готовится к детальным исследованиям, и плюс мы готовимся к гриппу. Исключить на 100 процентов, что сезонность не сыграет с нами злую шутку, никто не сможет», - заметила Анастасия Повторейко.
Если главврач не может гарантировать, значит не уверена , то есть для чего припугивать в помощь губернатору ,спешить направлять ,принять участие в эксперименте псковичей. Лучше бы рассказали, какие тяжёлые побочные от этих экспериментальных препаратов, Гинцбург ничего не знает , о побочных его изобретений. Стоппаника, хештег Привитумер, Послевакцины РФ, Будильник кому не всё равно, Независимая ассоциация врачей в помощь!
Американцы уже анонсировали лекарство от короны, при этом акцент был сделан на то, что оно копеечное. В продажу поступит в 23 году, если испытания будут успешными (in vitro эффективность под 100%). Если российское здравоохранение и дальше будет тупить и маскировать побочки от прививок другими болезнями, ничем хорошим это не кончится.