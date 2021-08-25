Эксперт: В гостевых домах Псковской области могут начаться массовые проверки

После трагического происшествия с пожаром в гостевом доме в Подборовье с большой степенью вероятности начнутся «массовые проверки подобных заведений», считает президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова. Об этом она заявила в комментарии газете «АиФ-Псков».

Однако в случае со сгоревшим гостевым домом «Поместьем Званское», по ее словам, возникает вопрос: «Насколько это был официальный гостевой дом?» По мнению эксперта, «может как всегда получиться так, что официальные гостевые дома мы проверим, а неофициальные скажут: «А мы никто, а это просто наши друзья приехали отдохнуть!»

Действительно, по данным Главного управления МЧС по Псковской области «Поместье Званское» официально ни гостиницей, ни гостевым домом не являлось.

Напомним, что на минувшей неделе в Псковской области произошел пожар в гостевом доме «Поместье Званское». В результате погибли три человека, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц».

Ранее Ростуризм предложил приравнять гостевые дома к гостиницам. В Псковской области в настоящее время работают 30 гостевых домов, но предложений с формулировкой «гостевой дом» в Псковской области гораздо больше.

Подробности в публикации «АиФ-Псков».