В Псковской области официально работают 30 гостевых домов

В Псковской области в настоящее время работают 30 гостевых домов, еще 7 на данный момент не принимают туристов. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на директора регионального туристского информационного центра Ларису Семашко.

Тем не менее, по словам автора публикации «Горящий вопрос. Пожар в псковском гостевом доме поднял важную тему», беглый поиск в интернете показывает, что предложений с формулировкой «гостевой дом» в Псковской области гораздо больше.

Напомним, что на минувшей неделе в Псковской области произошел пожар в гостевом доме «Поместье Званское». В результате погибли три человека, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц».

Ранее Ростуризм предложил приравнять гостевые дома к гостиницам. Подробности в публикации «АиФ-Псков».