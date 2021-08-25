Еще две пожарные автоцистерны поступили в Псковскую область

Две тяжелые автоцистерны, созданные на базе «Урал», поступили в Противопожарный лесной центр Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Две тяжелые автоцистерны, созданные на базе «Урал», поступили в Противопожарный лесной центр Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Грузоподъемность этих автоцистерн, по его словам, составляет шесть и более тонн. Их используют как перекачивающие насосные станции, а также для подвоза воды при тушении лесных пожаров .
«Особенность автоцистерн – наличие у них системы «Натиск», которая позволяет тушить пожары пеной высокой кратности. Это облегчает работу специалистов противопожарного центра», - заметил Михаил Ведерников.
Такой автомобиль есть в каждой из пяти базовых лесопожарных станций региона, отметил губернатор и добавил, что ещё одна машина поступит в Псковскую область в октябре – начале ноября. Её покупка запланирована в рамках дополнительных средств - 6,7 млн рублей, которые Псковской области предоставил Рослесхоз.
Всего в рамках национального проекта «Экология» Псковская область получила в этом году более 10 единиц техники: лесопатрульные комплексы, 8 лесопожарных автоцистерн лёгкого типа и 2 тяжёлых автоцистерны.