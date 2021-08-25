Еще две пожарные автоцистерны поступили в Псковскую область

Две тяжелые автоцистерны, созданные на базе «Урал», поступили в Противопожарный лесной центр Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Грузоподъемность этих автоцистерн, по его словам, составляет шесть и более тонн. Их используют как перекачивающие насосные станции, а также для подвоза воды при тушении лесных пожаров .

«Особенность автоцистерн – наличие у них системы «Натиск», которая позволяет тушить пожары пеной высокой кратности. Это облегчает работу специалистов противопожарного центра», - заметил Михаил Ведерников.