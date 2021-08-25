Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Автопарк

Еще две пожарные автоцистерны поступили в Псковскую область

25 августа 2021 года, 12:20

Две тяжелые автоцистерны, созданные на базе «Урал», поступили в Противопожарный лесной центр Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Еще две пожарные автоцистерны поступили в Псковскую область

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

Грузоподъемность этих автоцистерн, по его словам, составляет шесть и более тонн. Их используют как перекачивающие насосные станции, а также для подвоза воды при тушении лесных пожаров .

«Особенность автоцистерн – наличие у них системы «Натиск», которая позволяет тушить пожары пеной высокой кратности. Это облегчает работу специалистов противопожарного центра», - заметил Михаил Ведерников.

Еще две пожарные автоцистерны поступили в Псковскую область

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова
Еще две пожарные автоцистерны поступили в Псковскую область

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова
Еще две пожарные автоцистерны поступили в Псковскую область

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

Такой автомобиль есть в каждой из пяти базовых лесопожарных станций региона, отметил губернатор и добавил, что ещё одна машина поступит в Псковскую область в октябре – начале ноября. Её покупка запланирована в рамках дополнительных средств - 6,7 млн рублей, которые Псковской области предоставил Рослесхоз.

Всего в рамках национального проекта «Экология» Псковская область получила в этом году более 10 единиц техники: лесопатрульные комплексы, 8 лесопожарных автоцистерн лёгкого типа и 2 тяжёлых автоцистерны. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области ослабят ограничения при проведении спортивных мероприятий
Запрет на банкеты в кафе отменят в Псковской области с 1 сентября
Преступления нацистов на территории Псковской области в годы войны признаны геноцидом
В Псковской области скорректируют требования к постояльцам отелей
Родители первоклассников и выпускников в Псковской области смогут присутствовать на линейках 1 сентября
Вход в неизвестную каменную постройку обнаружили археологи на территории Снетогорского монастыря в Пскове
В Псковской области началось шестое заседание по делу об установлении фактов геноцида
Вылет самолёта из Калининграда в Псков задерживается на пять часов
Сентябрь в Псковской области ожидается теплее климатической нормы

Комментарии

Авторизация
No comments
Переходный период

Транспорт / Инфраструктура
18 августа 09:10

Переходный период

Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»
Туда и обратно

Транспорт / Инфраструктура
4 августа 17:01

Туда и обратно

Общественники предлагают изменить схему объезда перекрытой улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 11:46

Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте