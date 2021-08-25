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Культура / Событие

Дополнительные показы Лазерного шоу пройдут в Пскове с 27 по 29 августа

25 августа 2021 года, 11:53

27, 28 и 29 августа на территории Довмонтова города Псковского Кремля пройдут дополнительные показы Лазерного шоу, посвящённого 800-летию великого князя Александра Невского. 

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального комитета по культуре, шоу будет проходить три раза в день: в 21:00, 21:45 и 22:30.

Дополнительные показы Лазерного шоу пройдут в Пскове с 27 по 29 августа

Фото пресс-службы регионального комитета по культуре

Пригласительные билеты на мероприятие выдают в кассе Псковской областной филармонии бесплатно. Дети могут посетить шоу без пригласительных: они проходят с взрослыми по одному билету.

Со вторника по пятницу касса филармонии работает с 11:00 до 19:00, в субботу – до 18:00, а в воскресенье и понедельник – выходной.

Премьера мультимедийного лазерного шоу состоялась в рамках II Международного кинофестиваля «Западные ворота». Зрителям показали 20-минутный анимационный ролик о жизни полководца, в том числе о его победах в Невской битве и Ледовом побоище.

Проект реализовала Театрально-концертная дирекция, а озвучил постановку Заслуженный артист России Сергей Попков.

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