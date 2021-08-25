Дополнительные показы Лазерного шоу пройдут в Пскове с 27 по 29 августа

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального комитета по культуре, шоу будет проходить три раза в день: в 21:00, 21:45 и 22:30.

Пригласительные билеты на мероприятие выдают в кассе Псковской областной филармонии бесплатно. Дети могут посетить шоу без пригласительных: они проходят с взрослыми по одному билету.

Со вторника по пятницу касса филармонии работает с 11:00 до 19:00, в субботу – до 18:00, а в воскресенье и понедельник – выходной.

Премьера мультимедийного лазерного шоу состоялась в рамках II Международного кинофестиваля «Западные ворота». Зрителям показали 20-минутный анимационный ролик о жизни полководца, в том числе о его победах в Невской битве и Ледовом побоище.

Проект реализовала Театрально-концертная дирекция, а озвучил постановку Заслуженный артист России Сергей Попков.