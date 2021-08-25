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Общество / Здоровье

Уже более 140 тысяч псковичей завершили курс вакцинации от СOVID-19

25 августа 2021 года, 10:56

167 тыс. 862 жителя Псковской области привились первым компонентом вакцины от СOVID-19. Из них 140 тыс. 710 полностью завершили курс вакцинации, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Уже более 140 тысяч псковичей завершили курс вакцинации от СOVID-19

За минувшие сутки, 24 августа, от коронавируса вакцинировались 3 тыс. 573 человека: 974 пациента сделали первую прививку и 2 тыс. 599 – вторую. 

Ещё 57 жителей региона прошли ревакцинацию. Таким образом число ревакцинированных достигло 438.

«Президент РФ назвал вакцинацию «главным оружием против распространения вируса». Для победы над пандемией нам нужно и дальше продолжать прививочную кампанию», - подчеркнул глава региона.

В настоящий момент в Псковской области использовано 81,9% поступившей вакцины. 

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