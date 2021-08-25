103 новых случая СОVID-19 при 160 выздоровевших выявили в Псковской области за сутки

Больше всего инфицированных – 39 человек – выявили в Пскове (всего 16 тыс. 340). В Великих Луках (всего 7 тыс. 544) заразились 14 местных жителей, в Невельском районе (всего 1 тыс. 798) – 10. Девять случаев коронавируса диагностировали в Опочецком районе (всего 1 тыс. 206), семь – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 212), по четыре – в Псковском (всего 3 тыс. 779), Островском (всего 2 тыс. 156), Печорском (всего 829) и Красногородском (всего 413) районах. Три ковидбольных зафиксировали в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 42), два – в Гдовском (всего 763). Всего по одному человеку заболели в Порховском (всего 1 тыс. 409), Новоржевском (всего 655) и Палкинском (всего 484) районах.

С начала пандемии подтвердилось 46 тыс. 424 случая СОVID-19. Полностью излечились от этого заболевания 39 тыс. 689 жителей Псковской области, умерли – 655.

«Все очаги, кроме Дарьинского психоневрологического интерната, сняты с контроля Роспотребнадзора», - добавил глава региона.