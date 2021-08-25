Кратковременные дожди и туман обещают псковичам 25 августа

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 25 августа, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Кратковременные дожди пройдут по северу области вечером и ночью. Местами будет наблюдаться туман. Максимальная температура в этот день составит от 14 до 19 градусов тепла, минимальная – от 4 до 9 градусов. Ветер - южный, умеренный.

В Пскове дождей не прогнозируют. Дневная температура будет от 16 до 18 градусов тепла, ночная - от 7 до 9 градусов.

Преимущественно без осадков, ночью и утром туман прогнозируют синоптики в Великих Луках. Воздух здесь прогреется до 17 - 19 градусов тепла.