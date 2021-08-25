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Общество / Здоровье

По 40 пациентов в сутки госпитализируют в псковскую «инфекционку»

25 августа 2021 года, 09:22

По 40-45 пациентов в сутки госпитализируют в Псковскую областную инфекционную больницу, заявила главный врач учреждения Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live.

«Если две недели назад мы говорили о снижении, даже о какой-то стабилизации ситуации, и количество госпитализаций снизилось до 23-25 в сутки, то сейчас наблюдается значимый подъем. И подъем достаточно внезапный. Он начался с прошлого понедельника», - подчеркнула главный врач.

Число обращений в приемный покой псковской «инфекционки» также увечилось. Однако, далеко не все заболевшие соглашаются на госпитализацию. 

Анастасия Повторейко связывает рост числа заболевших коронавирусом с окончанием сезона отпусков. «Что мы наблюдаем: пациенты прибывают из отпусков, возвращаются после курортных зон, в частности, нашего юга, приезжают уже с развернутой клиникой. Более того – уже болевшие порядка недели и более», - отметила Анастасия Повторейко. 

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Комментарии

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Бабулечка
08:59 26.08.2021

И снова по сорок человек? Каждый день..., Куда же их размещаете? Койкомест двести.

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