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Экономика

В Псковской области стали принимать заявки на догазификацию через МФЦ

24 августа 2021 года, 20:16

В Псковской области продолжается прием предварительных заявок на догазификацию. С 24 августа оформить такое заявление можно в любом из 14 региональных офисов многофункционального центра, расположенных в газифицированных населенных пунктах. Для консультаций по вопросам догазификации в МФЦ городов Псков и Великие Луки выделено дополнительное окно, в котором специалист газовой компании ответит заявителям на все интересующие их вопросы.

В Псковской области стали принимать заявки на догазификацию через МФЦ

Фото пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Псков»
Заявки также принимаются во всех абонентских участках ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и через сайт Единого оператора газификации. Кроме того, в труднодоступные районы области продолжают выезжать мобильные офисы по приему заявлений. Для подачи заявления необходимы правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт и СНИЛС.

На 22 августа от жителей региона поступило​ около 2300 заявок на бесплатное подведение газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах. ​

«Мы прикладываем все усилия, чтобы каждый желающий имел возможность подать заявление для участия в программе догазификации. В скором времени также появится возможность подачи заявки через портал Госуслуги», – отметил заместитель исполнительного директора по общим вопросам Денис Коловняков.

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