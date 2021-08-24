Вокруг крупных свиноводческих ферм в Псковской области будут созданы буферные зоны протяженностью 5 км, вдоль границ области – 10 км. Об этом стало известно в ходе заседания специальной противоэпизоотической комиссии Псковской области по вопросам противодействия распространению африканской чумы свиней (АЧС), сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
По словам председателя областного комитета по ветеринарии Веры Баданиной, в регионе зарегистрировано 8 очагов и 4 инфицированных объекта. Все первоочередные противовирусные мероприятия в них проведены. Кроме того, завершено купирование очага в свинокомплексе «Совхоз Шелонский».
В ближайшее время очаги АЧС будут ликвидированы в дикой фауне Дновского, Дедовичского, Бежаницкого и Порховского районов, отметила председатель комитета и отчиталась о реализации комплекса мер по прекращению действия африканской чумы свиней в эпизоотических очагах.
Так, проводится государственный мониторинг свиноводческих комплексов и личных подсобных хозяйств, отрабатываются все обращения граждан по поводу обнаружения туш свиней или кабанов. Специалисты комитета осуществляют также производственный контроль и информационную работу с населением.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов, в свою очередь, рассказал о снижении численности дикого кабана. С начала апреля в регионе добыли 1,4 тыс. особей дикого кабана. В ряде муниципалитетов показатель его численности соответствует допустимому: он составляет 0,25 особей на гектар. При этом средний показатель по региону равен 0,21 особь на гектар, отметил Виктор Мусатов.
В рамках заседания участники обсудили мероприятия по предотвращению распространения АЧС в регионе, а также возможность перевода свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные виды деятельности.
По итогу обсуждения заместителя губернатора Нинель Салагаевой поручила руководству профильных органов усилить контроль за личными подсобными хозяйствами и сокращения в них численности свиней, а также увеличить количество исследуемых добытых особей охотничьими хозяйствами.