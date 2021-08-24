Вокруг крупных свиноводческих ферм в Псковской области будут созданы буферные зоны протяженностью 5 км, вдоль границ области – 10 км. Об этом стало известно в ходе заседания специальной противоэпизоотической комиссии Псковской области по вопросам противодействия распространению африканской чумы свиней (АЧС), сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

По словам председателя областного комитета по ветеринарии Веры Баданиной, в регионе зарегистрировано 8 очагов и 4 инфицированных объекта. Все первоочередные противовирусные мероприятия в них проведены. Кроме того, завершено купирование очага в свинокомплексе «Совхоз Шелонский».

В ближайшее время очаги АЧС будут ликвидированы в дикой фауне Дновского, Дедовичского, Бежаницкого и Порховского районов, отметила председатель комитета и отчиталась о реализации комплекса мер по прекращению действия африканской чумы свиней в эпизоотических очагах.

Так, проводится государственный мониторинг свиноводческих комплексов и личных подсобных хозяйств, отрабатываются все обращения граждан по поводу обнаружения туш свиней или кабанов. Специалисты комитета осуществляют также производственный контроль и информационную работу с населением.