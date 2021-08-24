Псковичка покорила пользователей ТikTоk своими упражнениями на турниках

Псковичка Марианна Филюкова покорила пользователей сети ТikTоk своими акробатическими трюками и упражнениями на турниках. Как сообщает «Комсомольская правда в Пскове», на спортсменку уже подписаны около 12 тысяч человек со всей России.

«После учебы вечерами тренировались на воркаут-площадке на набережной реки Великой и просто на турниках во дворах. Заходила на турники после пробежки. С друзьями, с которыми начинала, уже немного разошлись пути, у всех свои работы, заботы, но увлечение спортом так и осталось важной частью моей жизни», - делится блогер.

Марианна Филюкова отметила, что увлеклась воркаутом во времена студенчества. Этот вид спорта разбавил обучение на художественном отделении в колледже искусств имени Н.А.Римского-Корсакова.

Новичкам спортсменка советует не бояться - приходить и тренироваться. Кроме того, можно написать людям, которые занимаются этим видом спорта, и договориться о совместной тренировке. «Пишите! Готова составить компанию на тренировке в свободное от работы время», - приглашает Марианна.

Какие еще советы дала псковская воркаутерша читайте на сайте «Комсомольской правды в Пскове».