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Спорт

Псковичка покорила пользователей ТikTоk своими упражнениями на турниках

24 августа 2021 года, 17:22

Псковичка Марианна Филюкова покорила пользователей сети ТikTоk своими акробатическими трюками и упражнениями на турниках. Как сообщает «Комсомольская правда в Пскове», на спортсменку уже подписаны около 12 тысяч человек со всей России.

Псковичка покорила пользователей ТikTоk своими упражнениями на турниках

Марианна Филюкова отметила, что увлеклась воркаутом во времена студенчества. Этот вид спорта разбавил обучение на художественном отделении в колледже искусств имени Н.А.Римского-Корсакова.

«После учебы вечерами тренировались на воркаут-площадке на набережной реки Великой и просто на турниках во дворах. Заходила на турники после пробежки. С друзьями, с которыми начинала, уже немного разошлись пути, у всех свои работы, заботы, но увлечение спортом так и осталось важной частью моей жизни», - делится блогер.

Псковичка покорила пользователей ТikTоk своими упражнениями на турниках

Новичкам спортсменка советует не бояться - приходить и тренироваться. Кроме того, можно написать людям, которые занимаются этим видом спорта, и договориться о совместной тренировке. «Пишите! Готова составить компанию на тренировке в свободное от работы время», - приглашает Марианна.

Какие еще советы дала псковская воркаутерша читайте на сайте «Комсомольской правды в Пскове». 

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