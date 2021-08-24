Максим Шмырев: Александра Васильева — это гордость Псковской области

«Я горжусь, конечно, что от нашей страны попали на олимпиаду несколько человек, среди которых Александра Васильева. Это большое достижение для любого спортсмена. Я надеюсь, что это даст большой толчок для ее карьеры, потому что она молодой спортсмен и участие на Олимпиаде — это выдающееся достижение, о чем спортсмены мечтают всю свою жизнь», - подчеркнул Максим Шмырев.

Теннисист также напомнил, что приезжал в Псков на кинофестиваль «Золотые ворота». В ходе визита он провел несколько мастер-классов для местных спортсменов, в том числе для Александры Васильевой.

По его мнению, псковичка в состоянии обыграть свою противницу из Китая. «Как все знают, китайские спортсмены в настолько теннисе полные фавориты. Очень сложно обыграть соперника из Китая. Это отдельный вызов для всех теннисистов мира - обыграть китайца, но Саша в состоянии ее обыграть», - отметил Шмырев.

«Очень хочу, чтобы Саша смогла побороть все стартовые волнения, все неприятности, которые творятся вокруг России, чтобы она показала наш, российский, сильный характер и победила», - заключил он. .