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Общество

Сразу два объекта дорожного нацпроекта введено в эксплуатацию в Псковском районе

24 августа 2021 года, 15:52

Сразу два объекта национального проекта «Безопасные качественные дороги» введено в эксплуатацию в Псковском районе, сообщили «Псковской правде» в администрации Псковской области.

Сразу два объекта дорожного нацпроекта введено в эксплуатацию в Псковском районе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Так, приемочная комиссия «Псковавтодора» оценила ремонт участка дороги Псков — Писковичи — Муровицы и капитальный ремонт тротуаров в деревне Писковичи. Оба контракта выполнила подрядная организация ООО «ДорСтройСервис».

На 7,2 км трассы – от деревни Хотицы в сторону Муровиц - рабочие полностью заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали четыре водопропускные трубы, заменили крайние звенья на пяти трубах, расчистили полосу отвода от деревьев и кустарника, укрепили обочины, а также привели в порядок семь автобусных остановок, установили три автопавильона и обустроили разворотную площадку для общественного транспорта.

Сразу два объекта дорожного нацпроекта введено в эксплуатацию в Псковском районе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Капремонт тротуаров включал обустройство 680 метров пешеходных дорожек на 6 участках, а также установку бордюрного камня, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси и покрытия из асфальтобетона. На отремонтированном участке тротуара появились новые фонари, пешеходное ограждение, искусственные дорожные неровности, светоотражающая разметка из термопластика и тактильная плитка у пешеходных переходов.

На исполнение этих контрактов из областного бюджета было выделено более 115 млн рублей. Кроме того, в 2022 году запланировано строительство новых тротуаров и наружного искусственного освещения в деревнях Хотицы, Писковичи и Загорицы.

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