В Псковской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 55%: начали процедуру 166 тыс. 888 местных жителей, завершили - 138 тыс. 111. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Динамика вакцинации в Псковской области чуть выше среднероссийской», - подчеркнул глава региона и добавил, что за сутки, 23 августа, от коронавируса привились 3 тыс. 245 человек.

В частности, первый компонент вакцины получили 946 пациентов, второй - 2 тыс. 299. Ещё 25 человек сделали повторную прививку - ревакцинацию. Всего эту процедуру прошел 381 человек.

В настоящий момент израсходовано 82,1% поступившей вакцины.