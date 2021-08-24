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Общество / Здоровье

В Псковской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 55%

24 августа 2021 года, 14:14

В Псковской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 55%: начали процедуру 166 тыс. 888 местных жителей, завершили - 138 тыс. 111. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. 

В Псковской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 55%

«Динамика вакцинации в Псковской области чуть выше среднероссийской», - подчеркнул глава региона и добавил, что за сутки, 23 августа, от коронавируса привились 3 тыс. 245 человек. 

В частности, первый компонент вакцины получили 946 пациентов, второй - 2 тыс. 299. Ещё 25 человек сделали повторную прививку - ревакцинацию. Всего эту процедуру прошел 381 человек.

В настоящий момент израсходовано 82,1% поступившей вакцины. 

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