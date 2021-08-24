Главой администрации Великих Лук избран Андрей Беляев

Главой администрации города Великие Лука избран Андрей Беляев. Такое решение приняли депутаты Великолукской городской Думы в ходе 47-ого заседания 24 августа, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

На должность претендовали два кандидата: директор МУП «Тепловые сети» Виктор Каменский и заместитель директора МП «Водоканал» Андрей Беляев. Каждый из них представил депутатскому корпусу свою программу по развитию города.

В результате голосования большинство депутатов – 19 челове – отдали свое предпочтение Андрею Беляеву. При этом они отметили заслуги и достижения бывшего главы администрации Виктора Каменского.

Новый руководитель поблагодарил парламентариев за оказанное доверие и пообещал исправно трудиться для улучшения качества жизни великолучан.