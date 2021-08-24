Главой администрации Великих Лук избран Андрей Беляев

Главой администрации города Великие Лука избран Андрей Беляев. Такое решение приняли депутаты Великолукской городской Думы в ходе 47-ого заседания 24 августа, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Главой администрации города Великие Лука избран Андрей Беляев. Такое решение приняли депутаты Великолукской городской Думы в ходе 47-ого заседания 24 августа, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
На должность претендовали два кандидата: директор МУП «Тепловые сети» Виктор Каменский и заместитель директора МП «Водоканал» Андрей Беляев. Каждый из них представил депутатскому корпусу свою программу по развитию города.
В результате голосования большинство депутатов – 19 челове – отдали свое предпочтение Андрею Беляеву. При этом они отметили заслуги и достижения бывшего главы администрации Виктора Каменского.
Новый руководитель поблагодарил парламентариев за оказанное доверие и пообещал исправно трудиться для улучшения качества жизни великолучан.
Андрей Беляев родился 1 января 1989 года в городе Нелидово Тверской области. Окончил Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта по направлению «Специалист по физической культуре и спорту».
Свою карьеру Андрей Беляев начал в сентябре 2011 года с должности тренер-преподаватель по баскетболу. Позже он был заведующим отделением баскетбола и волейбола в Детско-юношеской спортивной школе №2 «Экспресс», тренером спортивно-оздоровительного комплекса филиала «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», а также директором и по совместительству тренером Детско-юношеской спортивной школы №3 «Олимпия».
В 2015 году Андрей Беляев защитил кандидатскую диссертацию в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма и стал кандидатом биологических наук.
С октября 2017 года он возглавлял комитет по физической культуре и спорту администрации Великих Лук. С ноября 2020 года по настоящее время Беляев работал заместителем директора «Водоканала».