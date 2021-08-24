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Общество / Здоровье

Очаг COVID-19 выявили в Островском районе

24 августа 2021 года, 13:43

Очаг COVID-19 выявили в Дарьинском психоневрологическом интернате в Островском районе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Очаг COVID-19 выявили в Островском районе

Всего на контроле Роспотребнадзора остаются три активных очага, в том числе реабилитационный центр «Ручей» в Палкинском районе и хирургическое отделение Псковского областного клинического онкологического диспансера.

Очаги на предприятие «Йура Корпорейшн Рус» и на Красногороском производственном участке Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода были признаны ликвидированными накануне.

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