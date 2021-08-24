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Общество / Здоровье

105 ковидбольных добавилось в статистику Псковской области за сутки

24 августа 2021 года, 13:41

23 августа в ковидстатистику Псковской области добавилось 105 заболевших и 30 выздоровевших, сообщает официальный Telegram -канал региона.

105 ковидбольных добавилось в статистику Псковской области за сутки

Так, в Великих Луках (всего 7 тыс. 530) за минувшие сутки диагностировали 27 случаев коронавируса, в Пскове (всего 16 тыс. 301) — 11. В Псковском районе (всего 3 тыс. 775) заразились 19 человек, в Великолукском (всего 1 тыс. 104) – 17. По шесть ковидбольных добавилось в Островском (всего 2 тыс. 152), Дедовичском (всего 1 тыс. 39) и Печорском (всего 825) районах. Пятерых заболевших выявили в Красногородском районе (всего 409), трёх — в Гдовском (всего 761), двух — в Стругокрасненском (всего 548), по одному — в Порховском (всего 1 тыс. 408), Плюсском (всего 809) и Палкинском (всего 483) районах.

С начала пандемии в Псковской области коронавирусом заболел 46 тыс. 321 человек, из них 39 тыс. 529 — выздоровели и 655 умерли.

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