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Происшествия

В Псковском районе мужчину насмерть придавило комбайном

24 августа 2021 года, 11:48

В Псковском районе мужчину насмерть придавило комбайном. Как сообщает Telegram-канал «Псковская сводка», инцидент произошел 24 августа в деревне Большая Жадунка.

В Псковском районе мужчину насмерть придавило комбайном

В Псковском районе мужчину насмерть придавило комбайном

По предварительным данным, 48-летний мужчина решил отремонтировать машину прямо в поле. Не заглушив двигатель, он приступил к делу. Однако, в процессе работ комбайн тронулся с места и придавил потерпевшего.

Смерть наступила на месте от полученных повреждений.

На месте происшествия работают сотрудники АСС, бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа.

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