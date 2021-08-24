В Псковском районе мужчину насмерть придавило комбайном

По предварительным данным, 48-летний мужчина решил отремонтировать машину прямо в поле. Не заглушив двигатель, он приступил к делу. Однако, в процессе работ комбайн тронулся с места и придавил потерпевшего.

Смерть наступила на месте от полученных повреждений.

На месте происшествия работают сотрудники АСС, бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа.