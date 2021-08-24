Островские полицейские спасли утопающего в ручье Карповка мужчину. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Островские полицейские спасли утопающего в ручье Карповка мужчину. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
20 августа в дежурную часть островского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы: в середине заболоченного ручья Карповка она увидела утопающего. Эта информация незамедлительно поступила дежурившему по близости экипажу ДПС: инспектору ГИБДД ОМВД России по Островскому району лейтенанту полиции Александру Иванову и инспектору ГИБДД старшему сержанту полиции Владимиру Атанасову.
Полицейские прибыли на место происшествия и, рискуя собой, бросились в водоем. Мужчины преодолели несколько десятков метров болотистой местности с глубокими участками открытой воды. Однако, когда они доплыли, пострадавший перестал подавать признаки жизни.
Сотрудники ДПС вытащили мужчину на берег и, не дожидаясь медиков, начали проводить комплекс сердечно-легочной реанимации. В результате пострадавший пришел в сознание, начал отхаркивать воду из легких и смог дышать.
Спасенный был передан сотрудникам МЧС и госпитализирован в ближайшую больницу. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Инспектор ГИБДД ОМВД России по Островскому району лейтенант полиции Александр Иванов, прибывший на место происшествия, уже спасал жизни людей. Так, в 2019 году он вынес из горящего дома пожилую пенсионерку. За это его наградили государственной наградой – медалью «За спасение погибавших».
Старший сержант полиции Владимир Атанасов в этот день впервые заступил на дежурство в качестве инспектора ДПС.