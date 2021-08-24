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Общество

Более 800 тысяч рублей собрал концерт Ольги Кормухиной на памятник Знамени Победы

24 августа 2021 года, 10:15

Более 800 тысяч рублей собрал благотворительный концерт российской певицы Ольги Кормухиной и лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова в Зеленом театре Пскова. Эти средства пойдут на создание памятника «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе, сообщает официальный Telegram-канал региона. 

Из-за коронавирусных ограничений концерт смогли посетить только тысяча человек. 

«Сам концерт собрал 653 тысячи рублей, еще 154 тысячи рублей были собраны благодаря продаже сувенирной продукции и спонсорским пожертвованиям», - рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Выступление известных артистов было приурочено к празднованию 77-летия образования Псковской области. Мероприятие прошло при поддержке администрации Псковской области. Организаторы - региональной комитет по культуре и Театрально-концертная дирекция.

Более 800 тысяч рублей собрал концерт Ольги Кормухиной на памятник Знамени Победы

Памятник «Зарождение Знамени Победы» — это общенародный проект. Идея его создания принадлежит общественникам и ветеранам. В настоящее время Фонд Святой равноапостольной княгини Ольги ведет сбор добровольных пожертвований на изготовление монумента.

Памятник будет установлен в поселке Идрица: там уже подготовлена площадка для него.

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