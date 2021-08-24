24 августа псковичам обещают до 18 градусов тепла и дожди

24 августа в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Кратковременные дожди пройдут преимущественно по северу. Ветер также будет северных направлений, умеренный. Температура днем составит от 13 до 18 градусов тепла, ночью – от 4 до 9.

В Пскове синоптики прогнозируют кратковременные дожди днем и без существенных осадков - ночью. Максимальная температура будет от 15 до 17 градусов тепла, минимальная - от 7 до 9 градусов.

В Великих Луках существенных дождей не ожидается. Температура днем - от 16 до 18 градусов тепла, ночью - от 5 до 7 градусов.