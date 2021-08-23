Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

По факту гибели людей в псковском гостевом доме возбуждено уголовное дело

23 августа 2021 года, 21:24

Следственными органами следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц).

Читайте также
Три человека погибли в сгоревшем гостевом доме в псковской деревне
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального следственного комитета, ночью 21 августа 2021 года в результате пожара в гостевом доме «Поместье Званское» в деревне Подборовье-1 Псковского района погибли трое из шести постояльцев.

По предварительным данным, в доме отсутствовали средства пожаротушения и пожарной сигнализации. В результате люди были лишены возможности получить своевременное оповещение после возгорания и погибли в результате отравления продуктами горения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

ПАИ проводит голосование за ТОП-10 любимых мест Псковской области
5,6 млн рублей получит Псковская область на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации
Михаил Ведерников положительно оценил качество ремонта двора на улице Леона Поземского в Пскове
Валентина Матвиенко поздравила жителей Псковской области с Днём образования региона
Поликлинику №2 планируется открыть в бывшем роддоме Пскова осенью
Президент поддержал предложение Шмелёвой разработать новый стандарт общеобразовательных школ
О слагаемых успеха «умного радио» рассказал Андрей Неклюдов
В кошачьем отделении приюта «Лесопилка» объявлен карантин
К вечеру горячая вода поступит во все дома на Завеличье в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней

Происшествия / ЧП
14 июля 22:48

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней
На карантине: в трёх районах Псковской области выявлена африканская чума свиней

Происшествия / ЧП
9 июля 10:13

На карантине: в трёх районах Псковской области выявлена африканская чума свиней