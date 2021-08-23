По факту гибели людей в псковском гостевом доме возбуждено уголовное дело

Следственными органами следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц).

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального следственного комитета, ночью 21 августа 2021 года в результате пожара в гостевом доме «Поместье Званское» в деревне Подборовье-1 Псковского района погибли трое из шести постояльцев.

По предварительным данным, в доме отсутствовали средства пожаротушения и пожарной сигнализации. В результате люди были лишены возможности получить своевременное оповещение после возгорания и погибли в результате отравления продуктами горения.