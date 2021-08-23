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Общество

ПАИ проводит голосование за ТОП-10 любимых мест Псковской области

23 августа 2021 года, 19:30

Псковское агентство информации объявило голосование за ТОП-10 любимых мест Псковской области. Ранее ПАИ проводило флешмоб к 77-летию образования региона, предлагая читателям составить список лучших мест области.

В лонг-лист голосования вошли 80 мест на территории Псковской области. Из него организаторы исключили десять самых известных, таких как Троицкий собор в Пскове, Пушкинский музей-заповедник или Псково-Печерский монастырь.

Принять участие в голосовании можно перейдя по ссылке в новости ПАИ

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