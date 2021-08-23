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Общество

Михаил Ведерников положительно оценил качество ремонта двора на улице Леона Поземского в Пскове

23 августа 2021 года, 17:08

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил качество ремонта двора многоквартирного дома № 44 по улице Леона Поземского в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников положительно оценил качество ремонта двора на улице Леона Поземского в Пскове

Фото пресс-службы администрации региона

Этот двор, расположенный в историческом центре города и примыкающий к одному из популярных туристских маршрутов, был отремонтирован по поручению губернатора. Рабочие заменили здесь асфальтное покрытие и провели работы по благоустройству придомовой территории. В частности, они спилили аварийные деревья и установили новую детскую площадку.

Михаил Ведерников положительно оценил изменения.

Михаил Ведерников положительно оценил качество ремонта двора на улице Леона Поземского в Пскове

Фото пресс-службы администрации региона

В ходе рабочего выезда глава региона и и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин пообщались с местными жителями. Псковичи остались довольны благоустройством дворовой территории, особенно они рады появлению детской площадки.

Одна из местных мам отметила, что детская площадка на Советской Набережной также нуждается в ремонте. Этот игровой комплекс участники также осмотрели: на детских сооружениях были обнаружены несколько поврежденных элементов. 

Михаил Ведерников поручил Борису Елкину проконтролировать их оперативное устранение.

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