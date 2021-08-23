Михаил Ведерников положительно оценил качество ремонта двора на улице Леона Поземского в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил качество ремонта двора многоквартирного дома № 44 по улице Леона Поземского в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Этот двор, расположенный в историческом центре города и примыкающий к одному из популярных туристских маршрутов, был отремонтирован по поручению губернатора. Рабочие заменили здесь асфальтное покрытие и провели работы по благоустройству придомовой территории. В частности, они спилили аварийные деревья и установили новую детскую площадку. Михаил Ведерников положительно оценил изменения.