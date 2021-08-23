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Общество / Здоровье

Поликлинику №2 планируется открыть в бывшем роддоме Пскова осенью

23 августа 2021 года, 15:42

Осенью на первом этаже в корпусе «Б» перинатального центра планируется открыть псковскую поликлинику №2. Речь об этом шла в ходе визита главного врача городской поликлиники Галины Неваленной на объект 23 августа, передает Псковское агентство информации.

Поликлинику №2 планируется открыть в бывшем роддоме Пскова осенью

Фото Андрея Степанова

«Все эти помещения первого этажа будут использоваться для нужд второй поликлиники», - отметила Галина Неваленная и добавила, что кабинеты для вакцинации тоже предусмотрены. Кроме того, в здании появятся туалеты для маломобильных граждан и пандусы.

Поликлинику №2 планируется открыть в бывшем роддоме Пскова осенью

Фото Андрея Степанова

«Здесь будет своя регистратура для того, чтобы можно было автономно проводить прием пациентов, будет 10 кабинетов, которые смогут работать автономно без связи с поликлиникой, - рассказала главный врач. - Мы в очередной раз разгрузим вторую поликлинику, которая испытывает дефицит площадей. Возможно, переведем сюда кабинеты УЗИ».

Поликлинику №2 планируется открыть в бывшем роддоме Пскова осенью

Фото Андрея Степанова
Поликлинику №2 планируется открыть в бывшем роддоме Пскова осенью

Фото Андрея Степанова

Срок окончания работ, по словам Галины Неваленной, был назначен на конец августа - начало сентября, однако в процессе ремонта вскрылись дополнительные неучтенные работы. «Надеемся, что подрядчик будет укладываться, мы бы хотели, чтобы ремонт закончился до начала холодов, потому что в осенний период увеличится нагрузка на поликлинику в связи с окончанием отпусков и сезонными ОРВИ», - заметила главный врач.

Рааботы ведутся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели было выделено семь миллионов рублей.

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