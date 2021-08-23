Поликлинику №2 планируется открыть в бывшем роддоме Пскова осенью

Срок окончания работ, по словам Галины Неваленной, был назначен на конец августа - начало сентября, однако в процессе ремонта вскрылись дополнительные неучтенные работы. «Надеемся, что подрядчик будет укладываться, мы бы хотели, чтобы ремонт закончился до начала холодов, потому что в осенний период увеличится нагрузка на поликлинику в связи с окончанием отпусков и сезонными ОРВИ», - заметила главный врач.

Рааботы ведутся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели было выделено семь миллионов рублей.