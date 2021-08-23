Президент поддержал предложение Шмелёвой разработать новый стандарт общеобразовательных школ

Она отметила, что новый стандарт должен учитывать современные требования образования и условий для развития детей, в том числе доступности инклюзивной среды.

«Школы должны стать новыми по своему содержанию, по тем пространствам, которые созданы для развития детей. Мы предлагаем разработать стандарт новой школы, можем расширить успешный проект Общероссийского народного фронта – расширить стандарт «Школ большой страны», в котором учтены требования современных образовательных программ и доступной инклюзивной среды как внутри школы, так и снаружи. Важно привлечь для разработки такого стандарта и самих школьников, и родителей, и педагогов», - заявила Шмелёва.

Президент поддержал предложения Шмелевой: «Надеюсь, что Ваши идеи, о которых Вы сейчас сказали, будут реализованы, всячески их поддерживаю и рассчитываю, что будущий парламент соответствующим образом отреагирует для того, чтобы подтвердить все эти запланированные расходы, а если нужно - и увеличить их по тем направлениям, о которых Вы сказали».

В Псковской области в образовательном процессе задействованы передовые программы и всевозможные инновации. Уделяется большое внимание и образованию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Так, в 2021 году на приобретение нового современного оборудования для предмета «Технология», коррекционных занятий и дополнительного образования детей выделено 14,7 млн. рублей. Работы по обновлению инфраструктуры проводятся в государственных общеобразовательных учреждениях: Центр специального образования № 2 и Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат. С 1 сентября дети приступят к обучению в обновленных классах (мастерских), оснащенных современным оборудованием.